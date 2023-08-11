​Постекоглу: «Движемся дальше без Кейна»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу будущего нападающего Гарри Кейна.

«Похоже, что сделка по Кейну в «Баварию» состоится. Так что мы движемся дальше без Гарри. Мы давно планировали это, многие наши действия строились с учётом этого. Уход Кейна не меняет мои планы кардинально», - сказал Постекоглу журналистам.

В стартовом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» будет играть против «Брентфорда» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 13 августа.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 «Тоттенхэм» не выступит в еврокубках – прошлый чемпионат команда завершила на восьмой позиции.