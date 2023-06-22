«Барселона» и «Тоттенхэм» добились прогресса в сделке по Ленгле

Центральный защитник Клеман Ленгле стал ближе к переходу в «Тоттенхэм» на постоянной основе.

Француз выступал за «шпор» в завершившемся сезоне на правах аренды. Лондонский клуб заинтересован в выкупе 28-летнего футболиста, а «Барселона» хотела бы продать центрбека до 30 июня. Согласно сведениям журналиста Феррана Корреаса, в последнее время в переговорах между «Тоттенхэмом» и «Барселоной» наблюдается прогресс. Сделка оценивается примерно в 5 млн евро.

Продажа Клемана Ленгле позволит «Барселоне» сэкономить значительную сумму на его заработной плате. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.