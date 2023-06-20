Сон прокомментировал слухи об интересе из Саудовской Аравии

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон высказался об интересе из Саудовской Аравии.

«У меня много незаконченных дел в Премьер-лиге. Деньги для меня сейчас не имеют значения, важны гордость от игры в футбол и от выступления в моей любимой лиге. Я хорошо подготовлюсь к следующему сезону, когда вернусь в состав «шпор», — заявил корейский форвард, чьи слова приводит журналист Сунгмо Ли.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к Сону объявил действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» отказывается продавать свою звезду менее чем за 100 миллионов евро, а цена 30-летнего игрока, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.