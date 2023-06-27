«Тоттенхэм» близок к согласованию сделки по атакующему полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

По информации журналиста Пола О’Кифи, руководство «шпор» договорилось с футболистом об условиях личного контракта. Сообщается, что в новом клубе хавбек английской национальной команды будет получать около девяти миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Премьер-лиги Мэддисон вылетел с «Лестером» в Чемпионшип. 10 голов при девяти ассистах Джеймса в чемпионате не помогли «лисам» сохранить прописку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.