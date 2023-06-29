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«Бавария» готова потратить на Кейна до 100 млн евро

29 Июня 2023 • 00:42 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

«Бавария» продолжает попытки усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Шпоры» уже отклонили предложение немецкого гранда, однако мюнхенцы намерены вернуться с улучшенными условиями. По сведениям журналиста Филиппа Кесслера, максимальная сумма, которую «Бавария» готова потратить на трансфер Кейна, – 100 млн евро. При этом клуб сделает всё возможное, чтобы оформить сделку на более выгодных для себя условиях.

В «Баварии» рассчитывают, что «Тоттенхэм» предпочтёт продать свою звезду в зарубежный клуб, а не конкурентам по Английской премьер-лиге.

Интерес к Гарри Кейну также приписывался мадридскому «Реалу» и «Манчестер Юнайтед». Контракт 29-летнего игрока истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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