«Бавария» готова потратить на Кейна до 100 млн евро

«Бавария» продолжает попытки усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Шпоры» уже отклонили предложение немецкого гранда, однако мюнхенцы намерены вернуться с улучшенными условиями. По сведениям журналиста Филиппа Кесслера, максимальная сумма, которую «Бавария» готова потратить на трансфер Кейна, – 100 млн евро. При этом клуб сделает всё возможное, чтобы оформить сделку на более выгодных для себя условиях.

В «Баварии» рассчитывают, что «Тоттенхэм» предпочтёт продать свою звезду в зарубежный клуб, а не конкурентам по Английской премьер-лиге.

Интерес к Гарри Кейну также приписывался мадридскому «Реалу» и «Манчестер Юнайтед». Контракт 29-летнего игрока истекает через год.