​Стало известно, кто будет новым капитаном «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» остался без капитанов. Уго Льорис в ближайшее время покинет клуб - опытный вратарь сейчас ищет себе новую команду. Ещё в июле «шпоры» объявили о предоставлении французу возможностей для трансфера. Что касается Гарри Кейна, то форвард перебрался в «Баварию».

Как сообщает The Athletic, новым капитаном «Тоттенхэма» будет Хынмин Сон. Вице-капитанами станут Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон, хотя последний только этим летом перебрался в клуб.

Что касается Сона, то он выступает за «Тоттенхэм» с конца августа 2015 года после трансфера из «Байера».

В первом туре АПЛ «Тоттенхэм» 13 августа сыграет против «Брентфорда».