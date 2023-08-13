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​Постекоглу: «Мы пытаемся поменять стиль нашей игры»

13 Августа 2023 • 19:19 Комментировать
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм
окончен

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал свой дебют в новом качестве - доселе Постекоглу тренировал шотландский «Селтик». В первом матче под его началом команда сыграла вничью с «Брентфордом», и, по словам австралийского специалиста с греческими корнями, это нормальный результат, учитывая все перемены в «Тоттенхэме», произошедшие в последние месяцы.

- Не секрет, что мы меняем наш стиль игры. Этот матч был отчетной точкой, базисом для дальнейших коррективов. Игроки получили информацию, сейчас они в режиме обучения, но они прибавят, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу
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