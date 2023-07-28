Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг находится в шаге от перехода в мадридский «Атлетико».

«Матрасникам» ранее уже удалось договориться с датчанином, который не вписывается в планы «шпор». Переговоры между клубами также стартовали. Как сообщает журналист Гэри Джейкоб, всё идёт к тому, что «Атлетико» вот-вот согласует с «Тоттенхэмом» все условия трансфера.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг провёл 145 матчей за «Тоттенхэм» с момента переезда в Лондон в 2020 году. Нынешняя стоимость 27-летнего игрока, по оценке экспертов портала авторитетного Transfermarkt, составляет 45 млн евро.