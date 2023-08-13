«Брентфорд» с «Тоттенхэмом» без Кейна выдали результативную ничью

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» стартовали в новом сезоне. Гости, оставшиеся без ударного форварда Гарри Кейна, быстро забили со штрафного, Джеймс Мэддисон сильно навесил в борьбу, и Кристиан Ромеро метров с трех вколотил мяч в сетку головой. Сон Хынмин вскоре сфолил у своих ворот - пенальти. Брайан Мбеумо оригинально разбежался и точно пробил - 1:1. Под конец первого тайма «Брентфорд» вовсе повел, Йоан Висса бил в касание в дальний угол, и рикошет от защитника смутил голкипера - 2:1. На 45-й минуте Жуниор Эмерсон метров с 20 зарядил в левый нижний угол - 2:2. Второй тайм, на удивление, прошел и без голов, и без супермоментов, ничья в итоге.
Протокол игры
|11'Ромеро Кристиан (0:1)
|(1:1) Мбеумо Брайан26'
|(2:1) Висса Йоан36'
|45'Эмерсон Жуниор (2:2)
Флеккен Марк•Айер Кристоффер84' (Йоргенсен Матиас Занка (84') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Хикки Аарон 62'72' (Расмуссен Мадс (72') •Генри Рико•Йенсен Матиас49' (Дамсгор Миккель (49') •Норгор Кристиан72' (Шаде Кевин (72') •Янельт Витали•Мбеумо Брайан•Висса Йоан72' (Баптист Шендон (72')
Викарио Гульельмо• 26'Эмерсон Жуниор•Ромеро Кристиан14' (Санчес Давинсон (14') • 36'Ван де Вен Микки•Удоги Дестини•Скипп Оливер 44'75' (Сарр Пап Матар (75') •Биссума Ив•Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс• 36'Хын-Мин Сон75' (Перишич Иван (75') •Ришарлисон
13 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Бан пользователя