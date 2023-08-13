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«Брентфорд» с «Тоттенхэмом» без Кейна выдали результативную ничью

13 Августа 2023 • 18:10 Комментировать
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм
окончен

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» стартовали в новом сезоне. Гости, оставшиеся без ударного форварда Гарри Кейна, быстро забили со штрафного, Джеймс Мэддисон сильно навесил в борьбу, и Кристиан Ромеро метров с трех вколотил мяч в сетку головой. Сон Хынмин вскоре сфолил у своих ворот - пенальти. Брайан Мбеумо оригинально разбежался и точно пробил - 1:1. Под конец первого тайма «Брентфорд» вовсе повел, Йоан Висса бил в касание в дальний угол, и рикошет от защитника смутил голкипера - 2:1. На 45-й минуте Жуниор Эмерсон метров с 20 зарядил в левый нижний угол - 2:2. Второй тайм, на удивление, прошел и без голов, и без супермоментов, ничья в итоге.

Протокол игры  
Брентфорд2:2Тоттенхэм
  11'Ромеро Кристиан (0:1)
(1:1) Мбеумо Брайан26'  
(2:1) Висса Йоан36'  
  45'Эмерсон Жуниор (2:2)
Флеккен МаркАйер Кристоффер 84' (Йоргенсен Матиас Занка ( 84') Коллинз НатанПиннок ИтанХикки Аарон  62' 72' (Расмуссен Мадс ( 72') Генри РикоЙенсен Матиас 49' (Дамсгор Миккель ( 49') Норгор Кристиан 72' (Шаде Кевин ( 72') Янельт ВиталиМбеумо БрайанВисса Йоан 72' (Баптист Шендон ( 72')
Запасные: Льюис-Поттер КинДасилва ДжошСтракоша ТомасЯрмолюк Егор
Викарио Гульельмо  26'Эмерсон ЖуниорРомеро Кристиан 14' (Санчес Давинсон ( 14'  36') Ван де Вен МиккиУдоги ДестиниСкипп Оливер  44' 75' (Сарр Пап Матар ( 75') Биссума ИвКулушевски ДеянМэддисон Джеймс  36'Хын-Мин Сон 75' (Перишич Иван ( 75') Ришарлисон
Запасные: Дэвис БенПорро ПедроЛо Чельсо ДжованиХёйбьерг Пьер-ЭмильОстин БрендонМанор Соломон
13 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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