«Брентфорд» с «Тоттенхэмом» без Кейна выдали результативную ничью

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» стартовали в новом сезоне. Гости, оставшиеся без ударного форварда Гарри Кейна, быстро забили со штрафного, Джеймс Мэддисон сильно навесил в борьбу, и Кристиан Ромеро метров с трех вколотил мяч в сетку головой. Сон Хынмин вскоре сфолил у своих ворот - пенальти. Брайан Мбеумо оригинально разбежался и точно пробил - 1:1. Под конец первого тайма «Брентфорд» вовсе повел, Йоан Висса бил в касание в дальний угол, и рикошет от защитника смутил голкипера - 2:1. На 45-й минуте Жуниор Эмерсон метров с 20 зарядил в левый нижний угол - 2:2. Второй тайм, на удивление, прошел и без голов, и без супермоментов, ничья в итоге.