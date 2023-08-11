Перишич остаётся в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подтвердил, что хорватский 34-летний полузащитник Иван Перишич остаётся в составе «шпор» на будущий сезон.

«Перишич играет, и играет очень хорошо. Давно слежу за его карьерой, он абсолютный профессионал своего дела, за тем, как он следит за собой, и у него была действительно сильная предсезонка, в играх и на тренировках. Так что у него есть будущее со мной и клубом», - делится словами тренера Football.London.

Ранее слухи связывали Перишича с возвращением на родину в один из сильнейших клубов Хорватии – «Хайдук» из города Сплит.