Почеттино высказался о Кейне

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нападающем «Тоттенхэме» Гарри Кейне.

Вероятный переход 29-летнего англичанина – одна из самых обсуждаемых трансферных тем мирового футбола этим летом.

«Челси» не фигурирует в числе основных претендентов на звезду «шпор», однако Почеттино, знакомый с Кейном по совместной работе в «Тоттенхэме», не скрывает своего восхищения форвардом: «Не люблю обсуждать игроков других клубов, но речь идёт об одном из лучших нападающих в мире. Неправильно что-то говорить на этот счёт, но неправильно и оставлять это без ответа. Мои отношения с Гарри всегда были потрясающими», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо аргентинского специалиста.