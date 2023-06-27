Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума заинтересовал английский «Кристал Пэлас».

Нидерландец провёл вторую половину прошедшего сезона в «Тоттенхэме» на правах аренды, однако «шпоры» решили не выкупать игрока. Как информирует журналист Сами Мокбель, представляющий издание Daily Mail, Данджума может вновь оказаться в Англии – в подписании 26-летнего форварда заинтересован «Кристал Пэлас».

Арно Данджума принял участие в 12 поединках «Тоттенхэма» во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 25 млн евро.