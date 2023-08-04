Ван де Вен подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт

Защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен всё же перейдёт в лондонский «Тоттенхэм», сообщает в своих сетях Фабрицио Романо. За молодого игрока «шпорам», как уже сообщалось ранее, придётся заплатить немалую сумму в 50 млн евро.

Сам нидерландец подпишет долгосрочный контракт с новым клубом на пять лет – до конца сезона-2027/28.

Напомним, что ван де Вен является игроком обороны «Вольфсбурга» почти ровно два года. В сезоне минувшем он вышел на поле в рамках Бундеслиги почти в каждом матче – 33 раза, забив гол и отдав два ассиста.

Transfermarkt оценивает молодого футболиста в немалые 30 млн евро.