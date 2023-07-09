Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

24-летний футболист не лучшим образом провёл дебютный сезон в «Челси», что поставило под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. По информации Football Transfers, ситуацию внимательно изучает «Тоттенхэм», готовый вступить в борьбу за испанца при удобном стечении обстоятельств. Слухи также связывают игрока с возможным переходом в другой клуб Премьер-лиги – «Ньюкасл».

Марк Кукурелья перебрался в «Челси» из «Брайтона» летом прошлого года за 65,3 млн евро. Текущая стоимость защитника, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.