«Манчестер Юнайтед» вновь претендует на подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Лидер атаки «шпор» считался трансферной целью «красных дьяволов» вплоть до начала лета. В «Тоттенхэме» отвергли возможность продажи Кейна в другой клуб Премьер-лиги, в связи с чем интерес «Юнайтед» сошёл на нет.

По сведениям журналиста Джейми Джексона, руководство манкунианцев вновь задумалось о покупке 29-летнего форварда сборной Англии. Цена вопроса оценивается в 100 млн фунтов стерлингов (более 115 млн евро). Зарплата игрока в Манчестере может составить порядка 35 млн евро в год.

Фаворитом в борьбе за Гарри Кейна считается мюнхенская «Бавария», также интерес проявляет «ПСЖ».