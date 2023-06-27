«ПСЖ» и «Реал» намерены перехватить Кейна у «Баварии»

«Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» внимательно следят за ситуацией с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

Отмечается, что окружение 29-летнего английского футболиста твёрдо намерено устроить переход в другой клуб, однако в «Тоттенхэме» продажу по-прежнему не одобряют – недавно было отклонено предложение «Баварии». Как сообщает 90min, в настоящий момент в борьбе также участвуют «ПСЖ» и «Реал», которые, вероятно, сделают свой ход, если предложение «Баварии» всё же будет принято.

По некоторым данным, «Тоттенхэм» запрашивает за Кейна более 100 млн евро, несмотря на истекающий следующим летом контракт.