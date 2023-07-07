Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич в скором времени вернётся на родину.

Как стало известно ранее, 34-летний футболист ведёт переговоры с хорватским «Хайдуком» – теперь стороны находятся в шаге от заключения сделки. По сведениям инсайдера Николо Скиры, клуб договорился с ветераном о контракте, рассчитанном до середины 2025 года. Известно также, что «Тоттенхэм» не получит компенсации за трансфер.

Иван Перишич пополнил ряды «шпор» прошлым летом, перейдя из миланского «Интера». За лондонский коллектив хорват отыграл 44 матча, отметившись одним забитым мячом и 12 голевыми передачами.