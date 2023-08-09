«Арсенал» арендует Райю с опцией выкупа

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя будет арендован «Арсеналом».

Вместо прямого трансфера, как предполагалось ранее, испанец достанется «канонирам» на правах аренды с опцией последующего выкупа, информирует The Athletic. «Арсенал» не стал оформлять полноценный трансфер, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, и «Брентфорд» пошёл навстречу, приняв условия.

Действующие вице-чемпионы Англии заплатят за аренду 27-летнего вратаря около 3,5 млн евро, а пункт выкупа за 31,4 млн евро будет активирован при достижении игроком определённого количества сыгранных матчей в текущем сезоне.