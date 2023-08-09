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«Арсенал» арендует Райю с опцией выкупа

09 Августа 2023 • 22:36 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
1 1.19 X 7.10 2 14.00
12.08 14:30

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя будет арендован «Арсеналом».

Вместо прямого трансфера, как предполагалось ранее, испанец достанется «канонирам» на правах аренды с опцией последующего выкупа, информирует The Athletic. «Арсенал» не стал оформлять полноценный трансфер, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, и «Брентфорд» пошёл навстречу, приняв условия.

Действующие вице-чемпионы Англии заплатят за аренду 27-летнего вратаря около 3,5 млн евро, а пункт выкупа за 31,4 млн евро будет активирован при достижении игроком определённого количества сыгранных матчей в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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