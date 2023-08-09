Мерсон: «Если Кейн уйдёт, «Тоттенхэм» не финиширует даже в первой десятке»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил, как может повлиять на «Тоттенхэм» ухода нападающего Гарри Кейна, которым активно интересуется мюнхенская «Бавария».

«В прошлом сезоне Кейн забил 30 голов в АПЛ, но «Тоттенхэм» закончил сезон на 8 месте. Мне очень жаль Анге Постекоглу. Если Кейн останется, «Тоттенхэм» вполне может финишировать в топ-4, но если уйдёт, я не верю, что клуб попадёт даже в первую десятку. «Тоттенхэм» без Кейна – это на 100% команда из второй половины таблицы. Трансфер Мэддисона? Мне нравится Джеймс, но его «Лестер» в прошлом сезоне вылетел из АПЛ», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.