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Мерсон: «Если Кейн уйдёт, «Тоттенхэм» не финиширует даже в первой десятке»

09 Августа 2023 • 10:36 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил, как может повлиять на «Тоттенхэм» ухода нападающего Гарри Кейна, которым активно интересуется мюнхенская «Бавария».

«В прошлом сезоне Кейн забил 30 голов в АПЛ, но «Тоттенхэм» закончил сезон на 8 месте. Мне очень жаль Анге Постекоглу. Если Кейн останется, «Тоттенхэм» вполне может финишировать в топ-4, но если уйдёт, я не верю, что клуб попадёт даже в первую десятку. «Тоттенхэм» без Кейна – это на 100% команда из второй половины таблицы. Трансфер Мэддисона? Мне нравится Джеймс, но его «Лестер» в прошлом сезоне вылетел из АПЛ», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пол Мерсон Гарри Кейн
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