Саутгейт: «Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о вероятном трансфере Гарри Кейна в «Баварию».

Мюнхенцы намерены подписать звезду «Тоттенхэма» и английской национальной команды до закрытия летнего трансферного окна. По слухам, «Бавария» предложила «шпорам» почти 100 млн евро за 30-летнего форварда.

«Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии, поскольку он останется выдающимся футболистом, где бы ему ни довелось выступать. Он в любом случае проведёт хороший сезон и забьёт много голов.

Всегда хочется, чтобы в АПЛ выступали лучшие, но чемпионат не пострадает от нехватки звёзд, даже если Кейн уйдёт. Думаю, выступление за границей – полезный опыт для английских игроков», – цитирует The Sun Саутгейта.