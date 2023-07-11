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«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вольфсбургом» по ван де Вену

11 Июля 2023 • 00:28 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Лондонский «Тоттенхэм» стал ещё ближе к подписанию защитника «Вольфсбурга» Микки ван де Вена. Об этом в своих соцсетях сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что соглашение между сторонами по игроку уже близко.

«Переговоры ведутся, и переговоры в понедельник были действительно позитивными, ждем ключевых деталей, следим за ситуацией», - поясняет Романо.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии ван де Вен смог поучаствовать в 33-х матчах за свой клуб, в них ему удалось отличиться голом и двумя ассистами.

«Вольфсбург» финишировал в Бундеслиге на восьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вольфсбург трансферы футбола - лето 2023 Микки ван де Вен
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