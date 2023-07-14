Хёйбьерг включён в состав «Тоттенхэма» на предсезонный сбор, но «Атлетико» не теряет надежд на трансфер

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг примет участие в предсезонном сборе команды.

В последние недели датчанина активно связывают с переходом в мадридский «Атлетико». По слухам, «шпоры» готовы расстаться с 27-летним игроком, если получат по нему приемлемые предложения. Как стало известно в пятницу, Хёйбьерг всё же попал в заявку лондонцев на предстоящий предсезонный сбор в Австралии и Азии, однако «матрасники» всё ещё рассчитывают оформить подписание. По данным Football Espana, мадридский клуб скоро сделает «Тоттенхэму» первое официальное предложение на сумму в 18 млн евро.