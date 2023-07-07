«Тоттенхэм» определился с ценником Хёйбьерга, которого хочет купить «Атлетико»

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга, если поступит приемлемое предложение.

Как стало известно на днях, мадридский «Атлетико» уже начал переговоры со «шпорами» относительно перехода 27-летнего датчанина. По информации Daily Mail, Хёйбьерга соблазняет возможность перейти в стан «матрасников», поскольку те в предстоящем сезоне выступят в Лиге чемпионов, а «Тоттенхэм» – нет. Кроме того, хавбек не уверен в своей роли под руководством нового наставника лондонцев Анге Постекоглу. Английский клуб готов отпустить футболиста в «Атлетико», если за него будет предложено порядка 30 млн фунтов стерлингов (35 млн евро).