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«Тоттенхэм» определился с ценником Хёйбьерга, которого хочет купить «Атлетико»

07 Июля 2023 • 23:11 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга, если поступит приемлемое предложение.

Как стало известно на днях, мадридский «Атлетико» уже начал переговоры со «шпорами» относительно перехода 27-летнего датчанина. По информации Daily Mail, Хёйбьерга соблазняет возможность перейти в стан «матрасников», поскольку те в предстоящем сезоне выступят в Лиге чемпионов, а «Тоттенхэм» – нет. Кроме того, хавбек не уверен в своей роли под руководством нового наставника лондонцев Анге Постекоглу. Английский клуб готов отпустить футболиста в «Атлетико», если за него будет предложено порядка 30 млн фунтов стерлингов (35 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - лето 2023
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