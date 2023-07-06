«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона

Лондонский «Тоттенхэм» перенёс медосмотр игрока атаки донецкого «Шахтёра» Манора Соломона на следующую неделю. Ранее медицинские процедуры планировались на текущей неделе.

Тем не менее, как сообщает Фабрицио Романо, это не создаст никаких проблем будущей сделке «горняков» и «шпор» - футболист уже точно станет игроком «Тоттенхэма».

«Просто это случится неделей позже, чем планировалось», - пояснил Романо.

Напомним, что минувший сезон Соломон провел в другом лондонском клубе АПЛ – в «Фулхэме», на его счету пять голов в 24-х матчах.

«Тоттенхэм» близок к переходу Соломона