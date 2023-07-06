Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона

06 Июля 2023 • 20:04 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Лондонский «Тоттенхэм» перенёс медосмотр игрока атаки донецкого «Шахтёра» Манора Соломона на следующую неделю. Ранее медицинские процедуры планировались на текущей неделе.

Тем не менее, как сообщает Фабрицио Романо, это не создаст никаких проблем будущей сделке «горняков» и «шпор» - футболист уже точно станет игроком «Тоттенхэма».

«Просто это случится неделей позже, чем планировалось», - пояснил Романо.

Напомним, что минувший сезон Соломон провел в другом лондонском клубе АПЛ – в «Фулхэме», на его счету пять голов в 24-х матчах.

«Тоттенхэм» близок к переходу Соломона

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
20:54 · Англия. Премьер-лига
Тонали поделился впечатлениями от перехода в «Ньюкасл»
20:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить почти 60 млн евро на форварда из Серии А слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Колвиллу
20:31 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Я знаю, чем могу быть полезен «Манчестер Юнайтед»
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается провести переговоры с де Хеа слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона
19:58 · Англия. Премьер-лига
Джака официально перешел в «Байер» официально
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» подписала экс-игрока «Арсенала» официально
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс заявил, что «Бавария» не будет переплачивать за форварда
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может вернуться в хорватский клуб
17:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Онана, переговоры продолжаются
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Нельсон продлил контракт с «Арсеналом» официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Пулишича в «Милан» почти закрыт
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от подписания игрока «Челси» Зиеша
Все новости
Рекомендуем