Израильский полузащитник Манор Соломон официально представлен в качестве новичка «Тоттенхэма».

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях «шпор». Сообщается, что игрок сборной Израиля согласовал с клубом контракт, который будет действовать до 2028 года при условии получения разрешения на работу.

Отметим, что Соломон присоединился к «шпорам» на правах свободного агента после прекращения сотрудничества с «Шахтёром». Ранее ФИФА разрешила легионерам украинских клубов приостанавливать контракты.

Прошлый сезон 23-летний полузащитник провёл в «Фулхэме» на правах аренды, забив пять голов в 24 матчах в рамках всех состязаний.