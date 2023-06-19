Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг продолжает привлекать интерес со стороны.

Датский футболист, по слухам, может покинуть ряды «шпор» текущим летом, а одним из претендентов на него называется мюнхенская «Бавария». Как сообщает журналист Алессио Алаимо, список претендентов на 27-летнего хавбека пополнил мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» уже начало работу над подписанием игрока.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Хёйбьерга в 45 млн евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает через два года. В минувшей кампании футболист отыграл 44 матча, записав на свой счёт пять голов и семь ассистов.