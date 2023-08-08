«Тоттенхэм» и «Челси» также пытались подписать Райю, но не добились скидки от «Брентфорда»

Голкипер Давид Райя близок к переходу в «Арсенал», но мог оказаться в другом лондонском топ-клубе.

Испанец обойдётся «канонирам» примерно в 35 млн евро. По информации журналиста Джеймса Бенджа, этим летом Райю также пытались подписать «Тоттенхэм» и «Челси». У последних даже была личная договорённость с 27-летним вратарём, однако согласовать условия трансфера с «Брентфордом» так и не удалось. Руководство «пчёл» оценивало игрока более чем в 45 млн евро и отказывалось снижать ценник. Тем не менее, позднее «Арсенал» всё же добился скидки.

Контракт Давида Райи с «Брентфордом» истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.