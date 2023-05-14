Левандовски забил 20 голов в 30 матчах Ла Лиги – только два игрока с начала века делали это быстрее

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 20 забитых мячей в чемпионате Испании.

34-летний футболист поразил ворота «Эспаньола» уже на 11-й минуте встречи, открыв счёт в дерби. Данный гол стал для поляка 20-м в Ла Лиге. Как отмечает Opta, Левандовски потребовалось 30 матчей, чтобы достичь этого показателя, и за весь 21 век только Криштиану Роналду и Радамелю Фалькао удавалось достичь отметки в 20 голов, затратив ещё меньше игр (24 и 26 соответственно).

Незадолго до перерыва Роберт Левандовски провёл в ворота «Эспаньола» ещё один мяч. Следить за ходом встречи можно на портале LiveResult.ru.