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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски забил 20 голов в 30 матчах Ла Лиги – только два игрока с начала века делали это быстрее

14 Мая 2023 • 22:48 Комментировать
Эспаньол
2:4
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг отметки в 20 забитых мячей в чемпионате Испании.

34-летний футболист поразил ворота «Эспаньола» уже на 11-й минуте встречи, открыв счёт в дерби. Данный гол стал для поляка 20-м в Ла Лиге. Как отмечает Opta, Левандовски потребовалось 30 матчей, чтобы достичь этого показателя, и за весь 21 век только Криштиану Роналду и Радамелю Фалькао удавалось достичь отметки в 20 голов, затратив ещё меньше игр (24 и 26 соответственно).

Незадолго до перерыва Роберт Левандовски провёл в ворота «Эспаньола» ещё один мяч. Следить за ходом встречи можно на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Роберт Левандовски Радамель Фалькао
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