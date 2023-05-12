«Барселона» связалась с защитником сборной Аргентины

Правый защитник «Вильярреала» Хуан Фойт вновь ведёт переговоры с «Барселоной».

Аргентинец назывался одной из трансферных целей каталонского клуба ещё в прошлом году, однако до конкретики дело не доходило. Как сообщает журналист Гастон Эдуль, руководство «Барселоны» возобновило контакты с представителями 25-летнего игрока. Стороны проявляют взаимную заинтересованность в сделке.

Контракт Хуана Фойта с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 25 млн евро. В текущем сезоне футболист провёл 27 матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами.