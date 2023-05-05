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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство Ла Лиги пока скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»

05 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
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07.05 21:45

Возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» пока смотрится маловероятным. По информации от RAC1, руководство Ла Лиги в данный момент скептически относится к этому событию.

Как сообщает источник, «Барселоне» всё ещё предстоит проделать огромный объём финансовой работы, чтобы сделать возвращение Месси возможным. Команде нужно разгрузить зарплатную ведомость и выручить деньги на продаже футболистов.

Напомним, Месси летом с большой долей вероятности будет доступен на рынке на правах свободного агента. Аргентинец вряд ли продлит свой истекающий контракт с французским «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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