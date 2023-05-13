Хави выбирает между Фойтом и Субименди, «Барселона» летом может сделать всего один крупный трансфер

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес столкнулся с дилеммой. По информации от журналиста Хави Мигеля, тренер «сине-гранатовых» выбирает между трансферами правого защитника «Вильярреала» Хуана Фойта и полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

По сведениям источника, Хави понимает, что «Барселона» из-за финансовых ограничений может позволить себе всего один крупный трансфер в грядущее межсезонье. Фойт и Субименди одинаково оцениваются в сумму в районе 60 миллионов евро.

Субименди является приоритетным вариантом на замену опорному полузащитнику Серхио Бускетсу. Что касается Фойта, «Барселона» хочет усилить правый фланг обороны, где пока вынужденно выступает центральный защитник Жюль Кунде.