Гюндоган согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов убавить свои финансовые аппетиты ради перехода в каталонскую «Барселону». По информации журналиста Феррана Мартинеса, немецкий хавбек готов сделать всё необходимое, чтобы его трансфер на «Камп Ноу» состоялся.

Гюндоган в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиола настойчиво пытается убедить Илкая остаться на «Этихаде», ведь руководство рассчитывает на него в ближайшие годы.

Напомним, «Барселона» хочет пригласить Гюндогана не на замену Серхио Бускетсу. Согласно задумкам главного тренера Хави Эрнандеса, немец будет располагаться выше в полузащите, а не в опорной зоне.