Переговоры по обмену Фати на Невеша в последние дни не могут продвинуться

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет обменять своего воспитанника Ансу Фати на полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры о сделке не могут продвинуться в последние дни.

Невеш не является приоритетом для главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Из-за вероятного ухода Серхио Бускетса «сине-гранатовым» нужно купить нового опорника, но Невеш не совсем подходит под идеи Хави.

Невеш хочет покинуть «Вулверхэмптон» в ближайшее межсезонье. Что касается Фати, Ансу не горит желанием уходить. Футболист хотел бы остаться в «Барселоне» и бороться за место в основном составе. Тем не менее, руководство может настоять на продаже.