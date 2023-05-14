Гвардиола отреагировал на слухи о переходе Гюндогана в «Барселону»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о слухах, связывающих Илкая Гюндогана с переходом в «Барселону».

Капитан «горожан» не продлил истекающее через полтора месяца соглашение, и «Барселона», как неоднократно сообщали различные ресурсы, почти договорилась с полузащитником о сотрудничестве.

После воскресного матча с «Эвертоном» (3:0), в котором Гюндоган отметился двумя голами и ассистом, журналисты попросили Гвардиолу прокомментировать возможный уход игрока в «Барселону»: «Возможно, в итоге он всё же останется с нами. Хотелось бы в это верить. Никто не знает, что произойдёт», – цитирует журналист Сэм Ли испанского рулевого.