Бускетс – о чемпионстве «Барселоны»: «Ухожу счастливым»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался об успехе команды.

34-летний капитан «сине-гранатовых» покинет клуб после завершения сезона. В воскресенье хавбек в девятый раз стал чемпионом Испании в составе «Барселоны».

«Я очень хотел выиграть этот титул, – рассказывает Бускетс. – Я потрясающе проводил здесь время на протяжении всех этих лет, и теперь я ухожу счастливым. Нынешняя «Барселона» – команда с чемпионским духом», – заявил в послематчевом интервью легендарный опорник, отыгравший более 700 матчей за каталонский гранд с момента дебюта в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы.