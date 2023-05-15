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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс – о чемпионстве «Барселоны»: «Ухожу счастливым»

15 Мая 2023 • 01:49 Комментировать
Эспаньол
2:4
Барселона
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался об успехе команды.

34-летний капитан «сине-гранатовых» покинет клуб после завершения сезона. В воскресенье хавбек в девятый раз стал чемпионом Испании в составе «Барселоны».

«Я очень хотел выиграть этот титул, – рассказывает Бускетс. – Я потрясающе проводил здесь время на протяжении всех этих лет, и теперь я ухожу счастливым. Нынешняя «Барселона» – команда с чемпионским духом», – заявил в послематчевом интервью легендарный опорник, отыгравший более 700 матчей за каталонский гранд с момента дебюта в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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