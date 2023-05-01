Стало известно, когда Дембеле сможет вернуться в стартовый состав «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени должен вернуться в основу.

25-летний футболист пропустил почти три месяца из-за травмы. Его возвращение состоялось в недавнем матче против «Бетиса», однако игровое время француза было ограничено выходом на замену на последние 18 минут. По информации Sport, в ближайшем поединке с «Осасуной» Дембеле также вряд ли сможет выйти с первых минут. Ожидается, что лидер атаки «сине-гранатовых» сможет сыграть в старте во встрече с «Эспаньолом», которая пройдёт 14 мая.

В активе Усмана Дембеле восемь забитых мячей и семь результативных пасов в 29 матчах за «Барселону» в нынешней кампании.