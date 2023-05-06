Рафинья думает уйти из «Барселоны» из-за конкуренции с Дембеле

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас думает покинуть команду Хави Эрнандеса, так как боится конкуренции с Усманом Дембеле. По информации от Sport, бразилец опасается, что его игровое время заметно уменьшится после восстановления француза.

Рафинья выступает на правом фланге атаки, как и Дембеле. Усман сейчас является более предпочтительным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса в долгосрочной перспективе.

Напомним, на Рафинью есть большой спрос в Английской премьер-лиге, где футболист ранее выступал за «Лидс». Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» уже успел предложить за бразильца 80 миллионов.