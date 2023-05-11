Глеб назвал Бускетса лучшим опорником за последние 20 лет

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался о предстоящем уходе полузащитника Серхио Бускетса из стана «сине-гранатовых».

«Это футбол, интересы клуба и игрока могут не совпадать. Настало время попробовать себя в другом месте, не думаю, что он останется в чемпионате Испании. Он может попробовать свои силы в другой лиге», — приводит слова Глеба Metaratings.

По мнению эксперта, если не брать в расчет Хави Эрнандеса и Андреса Иньесту, то Бускетс является лучшим опорным хавбеком за последние 10-20 лет.

Напомним, 34-летний Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах и отдал четыре ассиста.

Бускетс покинет «Барселону» в конце сезона