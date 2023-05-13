«Барселона» решила продолжить борьбу за трансфер Роке

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке всё ещё может оказаться в каталонской «Барселоне». Как сообщает журналист Роджер Торелло, после глубокого анализа ситуации руководство «сине-гранатовых» приняло решение продолжить борьбу за трансфер бразильца, в услугах которого также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

Отметим, что Роке будет стоить на трансферном рынке 35-40 миллионов евро. «Барселоне» будет сложно подписать игрока из-за финансовых проблем, но клубу могут помочь продажи некоторых футболистов. Напомним, в списке на выход из «Камп Ноу» числятся такие игроки, как Ферран Торрес, Рафинья Диас и Ансу Фати.