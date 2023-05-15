Тебас: «Поздравляю «Барселону» с заслуженным чемпионством»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с поздравлением после завоёванного «Барселоной» чемпионства.

«Золотым» для «сине-гранатовых» стал выездной матч 34-го тура против «Эспаньола», в котором команда добыла победу со счётом 4:2. «Барселона» досрочно выиграла титул, сохранив 14-очковый отрыв от мадридского «Реала» за четыре тура до финиша.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным чемпионством в Ла Лиге, самом сложном и захватывающем турнире мирового футбола! Этот триумф «Барсы» – подтверждение высочайшего уровня команды. Браво, чемпионы!» – написал Тебас в своём аккаунте в социальных сетях.