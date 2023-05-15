«Реал» поздравил «Барселону» с чемпионством

Мадридский «Реал» обратился к «Барселоне» с поздравлением.

Каталонский коллектив досрочно выиграл титул чемпиона Ла Лиги, обыграв «Эспаньол» на выезде со счётом 4:2 в поединке 34-го тура. В активе «сине-гранатовых» теперь 85 очков, в то время как у мадридского «Реала», идущего вторым, на 14 баллов меньше. Сразу после триумфа «сине-гранатовых» в социальных сетях «сливочных» вышел пост с поздравлением заклятых соперников: «Поздравляем «Барселону», ставшую победителем Ла Лиги текущего сезона», – сказано в публикации официального аккаунта «Реала».

Напомним, что «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые с 2019 года. Победителем прошлого розыгрыша стал «Реал».