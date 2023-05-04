Бускетс не перейдёт в МЛС, но зато может оказаться в Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс точно не будет выступать в МЛС в следующем сезоне. По информации от Diario AS, испанец отказался от перехода в команды из американского чемпионата. При этом источник добавляет, что Бускетс всё ещё может оказаться в Саудовской Аравии, где ему предлагают большую зарплату.

У Серхио в данный момент всего два варианта для продолжения карьеры: продлит контракт с «Барселоной» с сокращением зарплаты или же переезд в Саудовскую Аравию. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси точно такие же варианты: аргентинец либо перейдёт в «Барселону», либо же продолжит карьеру в Саудовской Аравии.