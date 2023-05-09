Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вандерсон летом станет основной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны

09 Мая 2023 • 09:43 Комментировать
Монако
...
Лилль
14.05 18:05

Защитник «Монако» Вандерсон ближайшим летом станет главной трансферной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны. По информации от Sport, 21-летнего бразильца высоко оценивают на «Камп Ноу».

Напомним, усиление позиции правого защитника является одним из приоритетов для «Барселоны» на грядущее трансферное окно. Среди кандидатов в списке руководства также числились такие игроки, как Хуан Фойт из «Вильярреала», Нуссер Мазрауи из «Баварии» и Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Вандерсон в нынешнем сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в чемпионате Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Вандерсон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ЛИЛЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
09:58 · Испания. Ла Лига
Хави нравится Рафинья, но руководство «Барселоны» хочет заработать большие деньги на его продаже
09:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Обамеянга в «Барселону» может заблокировать переход Витора Роке
09:43 · Испания. Ла Лига
Вандерсон летом станет основной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны
08 Мая
23:49 · Испания. Ла Лига
Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса притесняют другие заключенные 1
18:47 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»
18:44 · Испания. Ла Лига
Инсайдер прояснил ситуацию Месси
18:11 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о своём будущем
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»
16:40 · Испания. Ла Лига
Модрич очень скоро продлит контракт с «Реалом»
15:16 · Испания. Ла Лига
Дом звезды «Реала» ограбили во время финала Кубка Испании
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Азар может завершить карьеру в 33 года 1
13:40 · Испания. Ла Лига
Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок
13:24 · Испания. Ла Лига
Ливакович может перейти в испанский клуб
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 3
Все новости
Рекомендуем