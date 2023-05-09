Вандерсон летом станет основной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны

Защитник «Монако» Вандерсон ближайшим летом станет главной трансферной целью «Барселоны» на усиление правого фланга обороны. По информации от Sport, 21-летнего бразильца высоко оценивают на «Камп Ноу».

Напомним, усиление позиции правого защитника является одним из приоритетов для «Барселоны» на грядущее трансферное окно. Среди кандидатов в списке руководства также числились такие игроки, как Хуан Фойт из «Вильярреала», Нуссер Мазрауи из «Баварии» и Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Вандерсон в нынешнем сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в чемпионате Франции.