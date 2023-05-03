«Барселона» в конце сезона попросит Альбу пойти на сокращение зарплаты

Каталонская «Барселоны» в конце сезона попросит своего левого защитника Жорди Альбу пойти на сокращение зарплаты. По информации от журналиста Хави Мигеля, встреча между клубом и футболистом состоится летом.

Сейчас Альба разделяет третье место в зарплатной ведомости «Барселоны» с нападающим Робертом Левандовски. Жорди имеет контракт до конца следующего сезона. До сих пор защитник отказывался идти на сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Барселона» постарается избавиться от Альбы, если игрок не согласится снизить финансовые аппетиты. Прошлым летом фуллбека хотел приобрести миланский «Интер».