«Барселона» впервые за четыре года стала чемпионом Испании

«Барселона» завоевала чемпионский титул Ла Лиги за четыре тура до завершения сезона.

Коллектив Хави Эрнандеса взял верх над «Эспаньолом» в дерби (4:2), оторвавшись от главного преследователя – мадридского «Реала» – на 14 очков. Таким образом, «сине-гранатовые» стали абсолютно недосягаемыми для конкурентов.

Для каталонского гранда это 27-й титул – второй показатель после всё того же «Реала», становившегося чемпионом Испании 35 раз. Третий результат у «Атлетико» – 11. Примечательно также, что «Барселона» завоевала золото Ла Лиги впервые с сезона-2018/19, когда командой руководил Эрнесто Вальверде.