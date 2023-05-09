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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» готова предложить за Софьяна Амрабата максимум 25 миллионов евро + бонусы

09 Мая 2023 • 13:52 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
14.05 16:00

«Барселона» озвучила последнее предложение по трансферу полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амбарата. По информации от Sport, каталонский клуб готов предложить за марокканца максимум 25 миллионов евро + бонусы.

Источник сообщает, что над сделкой в данный момент работает спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, который в ближайшее время покинет каталонцев ради «Астон Виллы».

«Фиорентину» пока не устраивают условия, которые ей предлагает «Барселона». Зимой итальянский клуб отказался продавать Амрабата некоторым клубам из Английской премьер-лиги. Сам полузащитник хочет играть именно за «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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ФИОРЕНТИНА УДИНЕЗЕ
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