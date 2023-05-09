«Барселона» готова предложить за Софьяна Амрабата максимум 25 миллионов евро + бонусы

«Барселона» озвучила последнее предложение по трансферу полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амбарата. По информации от Sport, каталонский клуб готов предложить за марокканца максимум 25 миллионов евро + бонусы.

Источник сообщает, что над сделкой в данный момент работает спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, который в ближайшее время покинет каталонцев ради «Астон Виллы».

«Фиорентину» пока не устраивают условия, которые ей предлагает «Барселона». Зимой итальянский клуб отказался продавать Амрабата некоторым клубам из Английской премьер-лиги. Сам полузащитник хочет играть именно за «Барселоны».