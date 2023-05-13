«Барселона» приближается к трансферу Гюндогана

Каталонская «Барселона» приближается к трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от журналиста Феррана Корреаса, сделка близится к завершению. Стороны в данный момент более интенсивно ведут переговоры, чтобы поскорее достичь соглашения.

«Манчестер Сити» не оставляет попытки убедить Гюндогана продлить истекающий контракт, но «Барселона» уверена, что немецкий полузащитник выберет вариант с переездом на «Камп Ноу», а также согласится на понижение зарплаты.

Гюндоган должен достаться «Барселоне» на правах свободного агента. Немец уже давно считается одной из главных целей главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.