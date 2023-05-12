Женщина из Либерии утверждает, что является матерью Кесси

Женщина из Либерии по имени Нэнси утверждает, что является матерью полузащитника «Барселоны» Франка Кесси. Как сообщает Gist Station, по словам женщины, она родила двух сыновей от мужчины из Кот Д'ивуара. Отец детей якобы увёз их на родину под предлогом учёбы, после чего разорвал все контакты с биологической матерью сыновей.

Источник сообщает, что вчера Кесси попросил разрешения у «Барселоны» и уехал в Париж, чтобы встретиться с братьями и решить личные вопросы. Возможно, ивуариец хочет выяснить, действительно ли Нэнси является его матерью.

Напомним, Кесси проводит дебютный сезон за «Барселону». На его счету гол и результативная передача в чемпионате.