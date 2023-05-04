«Эспаньол» проиграл восемь из последних десяти матчей Примеры

Барселонский «Эспаньол» сегодня вечером потерпел поражение от «Севильи» - 2:3. Таким образом, эта команда потерпела уже восьмое поражение за 10 последних матчей.

Так, с 5 марта по 4 мая этот клуб умудрился выиграть лишь один раз, победив прямого конкурента в борьбе за выживание дома – «Хетафе», 1:0. Помимо этой победы у команды лишь одна ничья и восемь поражений за период.

На данный момент «Эспаньол» продолжает занимать 19 место в турнирной таблице, отставание от 17 места равняется трём баллам.

В 34-м туре Ла Лиги клуб сыграет в дерби с историческим соперником – «Барселоной», Матч назначен на 14 мая.

«Севилья» вырвала победу в результативном матче с «Эспаньолом»