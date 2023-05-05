Хави настаивает, что хочет видеть Фойта в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес настойчиво просит у руководства подписать правого защитника Хуана Фойта у «Вильярреала». Как сообщает журналист Хави Мигель, именно аргентинский фуллбек является приоритетом для тренера на усиление правого фланга обороны.

Руководство с пониманием относится к требованию Хави и имеет свой план по приобретению Фойта. «Барселона» хочет включить в трансфер Хуана своего полузащитника Нико Гонсалеса, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Валенсию».

Напомним, Фойт ранее также выступал в Английской премьер-лиге, где защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».