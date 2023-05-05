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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави настаивает, что хочет видеть Фойта в «Барселоне»

05 Мая 2023 • 12:28 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетик Б
13.05 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес настойчиво просит у руководства подписать правого защитника Хуана Фойта у «Вильярреала». Как сообщает журналист Хави Мигель, именно аргентинский фуллбек является приоритетом для тренера на усиление правого фланга обороны.

Руководство с пониманием относится к требованию Хави и имеет свой план по приобретению Фойта. «Барселона» хочет включить в трансфер Хуана своего полузащитника Нико Гонсалеса, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Валенсию».

Напомним, Фойт ранее также выступал в Английской премьер-лиге, где защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хави Эрнандес Хуан Фойт Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИК Б
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